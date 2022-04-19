Донецк, , 10:25 — REGNUM В течение последних суток на освобожденной от киевских боевиков территории Донецкой Народной Республики (ДНР) медицинскую помощь получили 17 раненых при обстрелах со стороны ВСУ мирных жителей. Об этом 19 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 09:00 18 апреля до 09:00 19 апреля, на территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, медпомощь получили 17 мирных жителей, раненых в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в общей сложности за это время медицинская помощь в ДНР была оказана 21 мирному жителю, раненому при обстрелах украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что перед силами ДНР поставлена задача срочно освободить завод «Азовсталь» в Мариуполе, где скрываются боевики националистических организаций.