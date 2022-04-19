Чита, , 10:14 — REGNUM В Читу вернулись сотрудники и военнослужащие Росгвардии, которые выполняли задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья. Своих героев на Родине с флагами встречали родственники, коллеги, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, а также глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов.

Встреча сотрудников и военнослужащих Росгвардии, приехавших с Украины Правительство Забайкалья

«Сегодня вы — самая главная, самая безупречная часть нашего общества, и вы можете нам всем объяснить, в чём на самом деле правда жизни, в чём заключается добро, в чём заключается свет. Мы вам очень благодарны», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

По традиции сводный отряд Росгвардии на Родине встречали с караваем. Добрые слова росгвардейцам сказали не только жёны, но и ветераны органов внутренних дел

Забайкалье. Губернатор Александр Осипов и сотрудники и военнослужащие Росгвардии Правительство Забайкалья

Начальник Управления Росгвардии по Забайкальскому краю поблагодарил своих коллег за верность долгу и мужество в борьбе с неонацизмом. Выразив отдельную признательность за то, что они выполнили главную задачу — вернулись домой без потерь.

Напомним, украинские боевики несут большие потери в ходе российской операции по денацификации и демилитаризации страны. По состоянию на 16 апреля в ходе освобождения Мариуполя в плен сдались 1464 украинских военнослужащих, на территории завода «Азовсталь» заблокировано ещё порядка 2500. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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