Донецк, , 10:13 — REGNUM За 62 дня эскалации украинские войска выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 21 тыс. боеприпасов различного калибра. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За 62 дня эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 2060 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 1857», — говорится в заявлении представительства.

Всего, согласно приведённым данным, выпущено 21 782 боеприпаса. Уточняется, что среди них 25 ракет «Точка-У», шесть ракет РСЗО БМ-27 «Ураган», а также 2538 ракет БМ-21 «Град».