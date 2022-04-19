Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины эвакуировали в Россию, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 19 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 500 граждан», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области и других приграничных регионах России действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. Российско-украинскую границу с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса прибыли, по некоторым данным, более 860 тыс. человек.