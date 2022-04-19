Санкт-Петербург, 19 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Государственный музей Эрмитаж расширил список лиц, которые могут посетить экспозиционные пространства на льготной основе. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Так, Музей Императорского фарфорового завода с 19 апреля бесплатно смогут посетить пенсионеры, студенты, курсанты и сотрудники музеев. Эти же категории населения могут бесплатно увидеть экспозиции Главного штаба и по сниженной цене – Главного музейного комплекса.

Льготами для посещения этого комплекса могут теперь воспользоваться и многодетные семьи, аспиранты, адъюнкты, интерны, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; ветераны боевых действий.

Музей в праве самостоятельно добавлять льготные категории и взять на себя расходы за это, поскольку финансирование осуществляется за счёт собственных доходов, а не государственных средств.

Напомним, несколько дней в Эрмитаж доставили экспонаты, которые прежде были задержаны властями Финляндии. Помимо объектов Эрмитажа там также были экспонаты и других музеев России.