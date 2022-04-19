Сеул, , 09:29 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён встретился 19 апреля со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе встречи министр иностранных дел Южной Кореи высоко оценил тесную координацию между Сеулом и Вашингтоном по вопросам Корейского полуострова, а также подчеркнул необходимость поддержания мира и стабильности на полуострове посредством достижения прогресса в мирном урегулирования северокорейской проблемы.

Глава МИД Южной Кореи также предложил продолжить тесное сотрудничество, чтобы вернуть КНДР за стол переговоров.

В свою очередь, Сон Ким подчеркнул необходимость решительного ответа на провокации со стороны КНДР, а также добавил, что США открыты для диалога с Пхеньяном.

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