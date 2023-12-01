Бостон, США, 19 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Администрация Международного аэропорта Логан, расположенного недалеко от Бостона (штат США Массачусетс), объявила эвакуацию после того, как сотрудники службы безопасности обнаружили подозрительную посылку. Об этом 19 апреля сообщает портал Comicbook.

(сс) InspiredImages PlayStation

Инцидент произошёл 17 апреля 2022 года, сотрудники аэропорта вызвали сапёров после того, как увидели странный предмет на дисплее рентгеновского аппарата. Выяснилось, что в посылке в действительности была консоль PlayStation, находившаяся в плохом состоянии, которое вызвали «либо возраст, либо повреждение».

Позже администрация аэропорта сообщила, что плохое состояние консоли стало причиной «аномалий изображения при рентгеновском снимке». Она не уточнила, о консоли какого именно поколения идёт речь и чем именно старая PlayStation так напугала сотрудников безопасности. Отмечается, что сообщение об эвакуации вызвало панику среди пассажиров.

Напомним, релиз оригинальной консоли PlayStation состоялся более 27 лет назад, 3 декабря 1994 года. В январе 2021-го на аукционе Goodwill на продажу выставили коробку с консолями PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation 3 весом около 400 килограммов.