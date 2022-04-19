Ташкент, 19 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Первый контейнерный блок-поезд с нефтепродуктами из России достиг территории Узбекистана, 18 апреля сообщили в пресс-службе компании «Узжелдорконтейнер».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Он прибыл на станцию Чукурсой в Ташкенте, а выехал 11 апреля со станции Придача в Воронеже. В составе поезда находятся 70 флекситанковых контейнеров. Каждый из контейнеров перевозит 21,5 тонны нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и премьер-министр Узбекистана Сардор Умурзаков подписали дорожную карту по развитию логистических коридоров между двумя странами. Документ определяет механизм сотрудничества, который должны помочь совершенствованию таможенной и санитарной процедур, а также упрощению схемы перемещения товаров.

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