Вашингтон, 19 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Соединённые Штаты в прошедшие выходные отправили очередную партию военной помощи для Украины. Об этом на брифинге 18 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

twitter @oleksiireznikov Самолет из США с партией вооружения для Украины

Она уточнила, что Киеву было направлено четыре самолёта с оружием.

«Было четыре самолёта, которые прибыли с военной помощью в выходные», — сказала она.

По словам Псаки, накануне должен был прибыть ещё один самолёт.

Пресс-секретарь Белого дома также добавила, Вашингтон направил рекордный объём помощи в области безопасности Украине в течение первого года пребывания президента Джо Байдена у власти. В общей сложности это 3,2 миллиарда долларов, 2,6 миллиарда долларов из которых были направлены с начала конфликта на Украине.

Читайте также: Пентагон передаст Украине бронетранспортёры времён вьетнамской войны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден рассказал про новый пакет военной помощи Украине на $800 млн, в который входят артиллерия, бронетранспортеры и вертолёты.