Луганск, 19 апреля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Спецкомиссия по фиксации и сбору доказательств военных преступлений в ЛНР обнародовала данные о применении украинскими войсками ракетного комплекса «Точка-У» в 2014–2015 годах.

VoidWanderer «Точка-У»

По информации комиссии, в этот период ВСУ восемь раз применили «Точки-У» против жителей республики. Эксперты обнаружили обломки и маркировочные номера ракет.

Четыре удара нанесено по Луганску, по одному разу ракеты запускали по населенным пунктам Алчевск, Новосветловка, Ровеньки и Терновое. Большая часть ракет удалось сбить средствами ПВО. Тем не менее, в результате атак погибли не менее четырёх жителей республики.