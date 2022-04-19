Париж, 19 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Франция, в отличие от остальных европейских стран, не нуждается в российском газе. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон 18 апреля в интервью телеканалу France 5.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Глава республики отметил, что Париж готовится к тому, чтобы закупать голубое топливо у других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля председатель Федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил, что отказ Берлина от закупок углеводородов у России может привести к катастрофическим последствиям для производственных предприятий в ФРГ.

7 апреля глава совета директоров крупной французской энергетической и газовой компании Engie Жан-Пьер Кламадье заявил, что в краткосрочной перспективе ЕС может заменить половину российского газового импорта.