Прага, 19 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть национальной промышленности. Об этом заявил чешский эксперт по энергетике Иван Новески в интервью газете Parlamentní listy.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, такой сценарий грозит прекращением работы большинства предприятий и рекордным ростом безработицы.

Кроме того, полный отказ от поставок российского природного газа может остановить транспорт в республике.

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут», — заключил Новески.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ассоциация работодателей (BDA) и Ассоциация немецких профсоюзов (DGB) ФРГ выступили против введения эмбарго на поставки российского природного газа, поскольку это приведет к остановке производства, деиндустриализации и сокращению рабочих мест в стране.

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