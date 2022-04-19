Берлин, 19 апреля 2022, 08:27 — REGNUM Из-за экономии 3% жителей Германии полностью отказались от использования обогревателей. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на исследование социологического института Ipsos.
По данным проведённого опроса, 43% граждан страны признались, что их финансовое положение ухудшилось, 47% беспокоятся за своё будущее, 20% пожаловались на проблемы со сном из-за проблем с деньгами.
При этом примерно треть граждан стала реже пользоваться бытовой техникой и телевизорами, 44% снизили мощность обогревателей, а 3% полностью их отключили.
Наиболее серьёзные проблемы испытывают представители молодого поколения, живущие отдельно от родителей и имеющие кредиты.