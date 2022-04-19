Берлин, , 08:27 — REGNUM Из-за экономии 3% жителей Германии полностью отказались от использования обогревателей. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на исследование социологического института Ipsos.

Германия (2014) Из личного архива Марии Николаевой

По данным проведённого опроса, 43% граждан страны признались, что их финансовое положение ухудшилось, 47% беспокоятся за своё будущее, 20% пожаловались на проблемы со сном из-за проблем с деньгами.

При этом примерно треть граждан стала реже пользоваться бытовой техникой и телевизорами, 44% снизили мощность обогревателей, а 3% полностью их отключили.

Наиболее серьёзные проблемы испытывают представители молодого поколения, живущие отдельно от родителей и имеющие кредиты.