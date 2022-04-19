Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Свое согласие на проведение в Шри-Ланке конституционной реформы дал премьер-министр страны Махинда Раджапакса, 18 апреля новостной портал News First со ссылкой на офис главы правительства.

(сс) David Stanley Шри-Ланка

Внесение изменений в главный документ государства является одним из требований крупнейшей оппозиционной партии — Объединенная национальная сила (SJB). Реформа должна затронуть исполнительную, законодательную и судебную ветви власти. Вместе с тем конкретные планы по реформе не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля министерство финансов Шри-Ланки объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам страны, что считается дефолтом.