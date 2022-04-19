Токио, 19 апреля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Власти Японии опасаются, что введенные против России санкции отрицательно повлияют на состояние японских граждан и бизнеса. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда 19 апреля в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, Токио пристально следит за происходящим и планирует принять меры реагирования для недопущения проблем. Хагиуда также добавил, что в скором времени правительство Японии собирается создать межведомственную группу для разработки и внедрения системы использования возобновляемых источников энергии, включая солнечную.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля телеканал NHK передал о том, что лидеры Швейцарии и Японии договорились усилить санкции против России.