Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. 18 апреля президент Ирака Бархам Салих подчеркнул необходимость расширения сотрудничества с Ираном во всех областях, представляющих взаимный интерес двух стран. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Foreign and Commonwealth Office Бархам Салех

Он сделал это заявление на прощальной встрече с уходящим послом Ирана в Багдаде Ираджем Масджеди. Салих поблагодарил иранского дипломата за усилия, предпринятые во время его пребывания в Ираке, и пожелал ему успехов в его дальнейшей карьере.

Уходящий посол Ирана, со своей стороны, выразил поддержку Ираном мира и стабильности в соседнем Ираке. Он также заявил о готовности страны сотрудничать с Багдадом в сфере энергетики, представляющей особый интерес для Ирака, испытывающего нехватку электроэнергии.

Масджеди начал свою деятельность в качестве посла Ирана в Ираке в январе 2017 года. В начале 2022 года его сменил Мохаммед-Казем Аль-Садек.