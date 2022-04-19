Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Иранский короткометражный документальный фильм «Храп» режиссера Сары Абеди получил награду за лучшую художественную работу на 25-м Международном кинофестивале Fresh. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 18 апреля.

(сс) geralt Кинофестиваль

В беседе с MehrNews глава ассоциации молодежного кино «Альборз» Мохаммад Хоссейн Абеди заявил, что документальный фильм рассказывает историю 10-летней девочки, которая жалуется на храп своих родителей.

Согласно официальному сайту кинофестиваля, основанный в 1997 году как видеоконкурс Fresh Film изначально являлся конкурсом для учащихся средней школы. С тех пор конкурс превратился в организацию, ориентированную на национальных и международных кинематографистов.

Ключевой наградой FreshInternationalFilmFestival является «Награда ирландского молодого режиссера года», которая состоит из трех разделов: младший (7−12 лет), старший (12−18 лет) и международный (7−19 лет). Каждая секция открыта для отдельных кинематографистов, школ, молодежи и общественных групп.