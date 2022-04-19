Тегеран, 19 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. 18 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана объявил, что освобождение замороженных активов страны не связано с Соединенными Штатами, поскольку Тегеран не позволяет Вашингтону вмешиваться в этот вопрос. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Https://www.irna.ir/ Саид Хатибзаде

«Были достигнуты некоторые договоренности об освобождении части иранских активов, которые не связаны с США», — заявил Саид Хатибзаде на своем еженедельном брифинге для прессы.

Что касается переговоров в Вене, пресс-секретарь министерства отметил, что некоторые вопросы остались нерешенными. «Между тем, никаких изменений в ядерную сделку от июля 2015 года, официально известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), из которой США вышли в одностороннем порядке в мае 2018 года, внесено не будет», — подчеркнул Хатибзаде.

Далее пресс-секретарь сообщил, что обмен сообщениями между Тегераном и Вашингтоном осуществляется через координатора Европейского союза Энрике Мору.

«В настоящее время атмосфера в Вене не является негативной, поскольку Иран и группа 4+1 успешно выполнили свою работу и ждут надлежащего ответа от США», — заявил иранский представитель, отметив, что Вашингтон принял политику промедления.