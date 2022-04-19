Берлин, 19 апреля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Около 200 правонарушений в неделю в отношении выходцев из России и украинцев регистрирует Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА). Об этом 19 апреля сообщил глава ведомства Хольгер Мюнх в интервью газете Tagesspiegel.

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Мюнх уточнил, что в большинстве случаев речь идёт об угрозах, оскорблениях, порче имущества. Более серьёзные правонарушения и случаи нападения на людей происходят достаточно редко.

В Германии в настоящее время наблюдается волна агрессии в отношении выходцев из России и членов их семей. Разрываются связи с российскими фирмами и учреждениями, которые налаживались и существовали десятилетиями. Пользователи соцсетей постоянно сообщают о случаях агрессии в отношении российских и русскоговорящих граждан.

Посольство России в Берлине постоянно получает информацию о сотнях случаев притеснения и нарушения прав соотечественников. Неоднократно совершались случаи осквернения мест захоронения советских воинов-освободителей и советских памятных мемориалов. Ситуация усугубляется растущим потоком украинских беженцев, которые в большинстве своём враждебно настроены в отношении России и русскоговорящих граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии зарегистрировано более 380 правонарушений против выходцев из России и членов их семей с начала российской спецоперации на Украине.