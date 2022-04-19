Москва, 19 апреля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Российская экономика выстояла по отношению к ситуационным угрозам, но стратегические никуда не делись, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Сергей Кургинян

«Действительно, российская экономика выдержала. Это фантастично. Это говорит о том, что эта достаточно, скажем прямо, простая экономика сырьевых дел и всего прочего, она, на самом деле, в силе своей простоты держит удар. И пусть они свои блицкриги поместят себе в то место, где Урсула фон дер Ляйен занимается медицинскими делами», — заявил Кургинян.

При этом, Кургинян призвал дать себе отчет в том, что Россия все время шла в западную сторону, и в угоду этому были уничтожены определенные отрасли промышленности, было создано хранение денег на Западе и так далее. Теперь же возникает вопрос, как все это восстанавливать.

«Собираемся ли мы, понимая, что это в долгую, менять стратегический рельеф? Вот в чем вопрос! Смысл заключается в том, что ровно в той степени, в которой мы замечательно выстояли к ситуационным угрозам, это не значит, что мы должны снимать стратегические», — подытожил Кургинян.

Отметим, что Урсула фон дер Ляйен по своей профессии является прежде всего гинекологом, а только потом она стала занимать ряд политических должностей в Германии и, наконец, стала председателем Еврокомиссии.