Москва, 19 апреля, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Мы ведем борьбу не с армией Украины, а с острием всего западного мира, нацеленного против России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале».

Алексей Рожнов ИА REGNUM Сергей Кургинян. 7 ноября 2017

«Наемники – это только часть западного влияния. Я убежден, что в ближайшие несколько месяцев резко больше начнут поставлять более серьезные виды вооружений. Там существуют подразделения абсолютно не наемнические, которые берут на себя существенную часть контроля за тем, что происходит. Средства связи, системы космоса и все остальное. Мы скоро начнем и практически уже начинаем воевать с неким гибридом. Это будет гибрид НАТО и Украины. И этой войне не дадут кончиться. Никто не хочет, чтобы она кончилась, она нужна», — заявил Кургинян.

По его словам, к уже наличествующим на Украине 6000 наемников будут переброшены еще какие-то силы в еще больших количествах, включая регулярных военных НАТО, замаскированных под ЧВК. И все это будет переобучать украинскую армию использовать новые виды техники.

«Всё мы добьем. Если не остановимся, то добьем, но надо понимать, что враг очень силен. И это не расхристанная воровская Украина, это уже наконечник всего мира западного, который нацелен на то, чтобы здесь решить судьбу истории. Так значит, мы должны быть нацелены на то, чтобы повернуть ее в нашу сторону», — продолжил эксперт.