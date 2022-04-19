Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На Сахалине благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в селе Покровка Долинского района открылся новый фельдшерско акушерский пункт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать также жители соседних сёл — Сосновки и Октябрьского — всего около 1000 человек.

Раньше медпункт в Покровке находился в приспособленном помещении в жилом здании. Новый ФАП построили по типовому проекту и он отвечает всем современным стандартам.

«Площади нового ФАПа позволяют принимать пациентов с комфортом. Медпункт обеспечен оборудованием, расходными материалами и лекарственными препаратами для оказания неотложной помощи», — прокомментировал главный врач Долинской ЦРБ Валерий Шарыкин.

В новом ФАПе работает опытный фельдшер Ксения Козакова. В июне к работе приступит ещё один специалист. Регулярно выездные приёмы будут вести врачебные бригады из районной больницы.

Местные жители уже успели по достоинству оценить новое учреждение здравоохранения. Многодетная мама Оксана Румянцева, которая часто обращается к медикам со своими детьми, отметила простор и удобства для пациентов в новом здании.

«Раньше лишний раз не хотелось идти в ФАП. Было тесно, дети капризничают. А сейчас и просторно, и светло. Для всего есть свои помещения, удобно ждать приёма», — сказала женщина.

В рамках нацпроекта на Сахалине в 2022 году начнут строить врачебные амбулатории в селах Первая Падь и Костромское, а также ФАПы в Углезаводске, Восточном, Пятиречье и Новой Деревне.

«Новый ФАП построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется по инициативе президентаВладимира Путина. Уже сданы десятки медицинских объектов по всей области. И в этом году программа строительства новых ФАПов и амбулаторий продолжается», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» планируется обновить 46 учреждений.