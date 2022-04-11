Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» планируется обновить 46 учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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В течение пяти лет в регионе полностью модернизируют первичное звено здравоохранения.

В 2021 году в рамках реализации этой программы для учреждений здравоохранения приобрели 20 автомобилей и 142 единицы современного оборудования, капитально отремонтировали семь медучреждений.

«Серьёзные средства, которые предусмотрены на пятилетний период, позволяют нам реализовать программу по всем четырем заявленным направлениям: строительство новых объектов здравоохранения, капитальные ремонты больницы, приобретение автомобилей и медицинского оборудования», — пояснила заместитель председателя правительства Камчатки Виктория Сивак.

В этом году в крае капитально отремонтируют ещё пять объектов здравоохранения. Начнётся строительство Карагинской и Озерновской районных больниц.

«Первичная медико-санитарная помощь является основой здравоохранения, потому как большая часть населения нуждается в помощи врача, медработника, именно первичного звена. Простые поликлиники, ФАПы и врачебные амбулатории давно ждали внимания и современных изменений. Строительство новых учреждений, капитальные ремонты, замена устаревшего оборудования определенно позитивно скажутся на повышении доступности и качестве медицинской помощи.

Запланированные мероприятия в Камчатском крае в рамкам нацпроекта позволят получать медицинскую помощь рядом с местом жительства в шаговой доступности и привлечь новых специалистов для работы в этих учреждениях», — прокомментировала член Общественной палаты Камчатки Наталья Зиганьшина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения в 15 медучреждениях проведут капитальные ремонтные работы.