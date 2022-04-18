Вашингтон, 19 апреля, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Получение ноты от России, предупреждающей о непредсказуемых последствиях в случае продолжения поставок вооружения властям Киева назвала «пустыми угрозами» официальный представитель Белого дома Джен Псаки 18 апреля в ходе регулярного брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах (президента России Владимира) Путина», — заявила Псаки.

Таким образом представитель Белого дома отреагировала на ноту, направленную ряду стран, в том числе Соединенным Штатам из России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила рассылку ноты. Газета The Washington Post уточнила, что в документе Москва осуждает поставки НАТО вооружения на Украину и предупреждает о последствиях такого шага в дальнейшем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США изучает возможность включения России в список стран, якобы спонсирующих террористов.