Пекин, 19 апреля, 2022, 02:26 — ИА Регнум. Опрошенный уровень безработицы в городах Китая составил 5,5% в первом квартале этого года, показали официальные данные, передает 18 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным Национального бюро статистики КНР этот показатель вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период было создано в общей сложности 2,85 млн новых рабочих мест в городах.

В то время как сложная глобальная ситуация и спорадические вспышки COVID-19 внутри страны сказались на занятости, рынок труда Китая в целом оставался стабильным с начала этого года благодаря политике занятости в первую очередь и постоянно растущей поддержке испытывающих трудности предприятий, заявил на пресс-конференции представитель бюро Фу Линхуэй.

Фу сказал, что рынок труда Китая выиграет от эффективного контроля страны над COVID-19, политики по поддержке субъектов рынка, а также от улучшения профессиональной подготовки. Китайские власти пообещали принять меры по направлению большего количества средств страхования по безработице на поддержку занятости и профессиональной подготовки, а также предоставить ищущим работу не менее миллиона вакансий для прохождения стажировки в этом году.

В марте опрошенный уровень безработицы в городах Китая составил 5,8%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в феврале, в то время как показатель среди лиц в возрасте от 25 до 59 лет, составляющих большинство на рынке труда, составил 5,2%.

Согласно данным опроса, уровень безработицы в 31 крупном городе в марте составил 6%. Опрошенный уровень безработицы в городах рассчитывается на основе числа безработных, принявших участие в исследовании занятости в городских районах, включая трудовых мигрантов в городах.

Согласно отчету правительства, Китай стремится создать более 11 млн новых рабочих мест в городах и сохранить уровень безработицы в городах на уровне не более 5,5% в 2022 году.