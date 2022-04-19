Могадишо, , 00:48 — REGNUM Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Матабан в центральной части Сомали, 18 апреля сообщил новостной портал Shabelle Media Network.

В Африке Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба» Реж. Ридли Скотт. 2001. (США, Великобритания)

Населенный пункт расположен возле от границы страны с Эфиопией и занимает стратегическое положение в провинции Хиран. Отмечается, что армия оставила Матабан без боя, отойдя на восток. Причины такого шага не раскрываются. Последние два года боевики занимали город несколько раз, но военные выбивали их.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта члены «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили город Було-Марер в провинции Нижняя Шебель на юге Сомали.

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