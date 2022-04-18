Вашингтон, 18 апреля, 2022, 23:34 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, сообщается 18 апреля на сайте Госдепартамента.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отмечается, что в ходе беседы Блинкен указал на важность трансатлантического единства на фоне украинского конфликта и заявил о необходимости для союзников по НАТО продолжать спонсировать киевский режим.

Американский дипломат также приветствовал тот факт, что Румыния приняла почти 700 тысяч беженцев с Украины.

Сообщается, что представители двух стран подчеркнули «преданность двусторонним отношениям» на фоне 25-й годовщины «стратегического партнерства» США и Румынии.