Рим, 18 апреля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. В Италии налицо огромная нехватка врачей-специалистов, сказано в обращении представителя медицинского профсоюза Эмилии-Романьи, опубликованном 18 апреля в издании Affari Italiani.

Martin Vorel Врач

О проблеме говорят много лет, во всех регионах страны, но никакой реакции от властей врачи не получают, более того, масштаб проблемы увеличивается, сказано в обращении.

Множество молодых специалистов увольняются из-за того, что ввиду дефицита специалистов им приходится работать сверхурочно без всяких доплат, жертвовать отпуском и т.д., и все это — за не самую высокую зарплату, отметил также автор публикации.