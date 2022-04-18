Москва, , 22:43 — REGNUM В Москве на текущей неделе будет ограничено движение транспорта по ряду центральных улиц в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

Ночная репетиция парада Победы Алексей Колчин © ИА REGNUM

«25 апреля с 21:00 будут перекрыты участки улиц Тверская, 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую улицу со стороны станции метро «Маяковская». Ограничения продлятся до окончания мероприятия», — говорится в сообщении.

Кроме этого, перекрытие движения на ряде участков в центре Москвы запланировано в ночь с 20 на 21 апреля и с 21 на 22 апреля.

В департаменте уточнили, что ограничения связаны с проведением тренировки и перемещением техники в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.