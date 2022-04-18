Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Теперь американское руководство намерено атаковать российский ВПК, чтобы сорвать его работу, заявил 18 апреля первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в Институте мировой экономики имени Питерсона.

Комментируя действия США против России, американский чиновник заявил, что они заключаются в жёстких финансовых санкциях. Меры направлены против ключевых российских финансовых учреждений.

Адевале Адейемо «И следующим этапом нашей работы будет слом военной машины России: шаг за шагом, срыв работы их оборонно-промышленного комплекса и его цепочек снабжения».

Представитель американского минфина добавил, что Вашингтон будет мешать Москве получать материалы и технологии для важнейших отраслей промышленности. Речь идёт прежде всего об электронике и ракетостроении, связанных с ВПК.

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