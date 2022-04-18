Рим, 18 апреля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. С 1 мая 2022 года масочный режим в общественных пространствах закрытого типа в Италии предполагается отменить, но будет рекомендовано носить маски добровольно, заявил 18 апреля заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лето 2022 года может пройти в Италии уже без каких-либо антикоронавирусных ограничений, добавил он.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.