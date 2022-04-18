Белгород, , 22:20 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Журавлёвка Белгородского района, которое в наибольшей степени пострадало в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона 18 апреля в телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Сегодня выехал в Журавлёвку. Это село Белгородского района больше всего пострадало после обстрелов со стороны Украины. 46 жилых домов имеют повреждения, где-то разбиты окна, где-то посечены заборы. При этом 6 домов необходимо восстанавливать полностью», — написал Гладков.

Он пояснил, что работы начнутся после 24 апреля, поскольку опасность сохраняется. Кроме домов, пострадали 36 автомобилей.

«Хотя большая часть жителей выехала из села, но вот люди преклонного возраста — дедушки и бабушки — как ни уговаривал их, уезжать не хотят, не могут расстаться со своим домом, со своей живностью», — написал Гладков.

Он добавил, что в селе круглосуточно дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины. Глава села Анжелика Самойлова также остаётся на посту в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, село Журавлёвка неоднократно подвергалось обстрелам со стороны Украины.

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