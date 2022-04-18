Белгород, 18 апреля 2022, 22:20 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в селе Журавлёвка Белгородского района, которое в наибольшей степени пострадало в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона 18 апреля в телеграм-канале.
Он пояснил, что работы начнутся после 24 апреля, поскольку опасность сохраняется. Кроме домов, пострадали 36 автомобилей.
Он добавил, что в селе круглосуточно дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины. Глава села Анжелика Самойлова также остаётся на посту в круглосуточном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, село Журавлёвка неоднократно подвергалось обстрелам со стороны Украины.
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