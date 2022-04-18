Москва, 18 апреля 2022, 22:10 — REGNUM В заложниках у украинских боевиков находятся 6208 иностранных граждан из девяти стран, сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Этих людей украинские националисты удерживают в качестве «живого щита». В украинских портах на сегодняшний день заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран.
Представитель Минобороны РФ пояснил, что украинская сторона создала высокую минную опасность и угрозу обстрела, а это не даёт судам выйти в море и уйти подальше от опасности.
Украинская сторона, добавил он, не спешит взаимодействовать с представителями стран и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода иностранных судов в район сбора.
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