Москва, , 22:10 — REGNUM В заложниках у украинских боевиков находятся 6208 иностранных граждан из девяти стран, сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Этих людей украинские националисты удерживают в качестве «живого щита». В украинских портах на сегодняшний день заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран.

Представитель Минобороны РФ пояснил, что украинская сторона создала высокую минную опасность и угрозу обстрела, а это не даёт судам выйти в море и уйти подальше от опасности.

Михаил Мизинцев «Вооружённые Силы России ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяжённостью 80 и шириной три морских мили».

Украинская сторона, добавил он, не спешит взаимодействовать с представителями стран и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

Михаил Мизинцев «В свою очередь, со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Чёрного, Азовского и Средиземного морей».

Читайте ранее в этом сюжете: В России работает свыше 9,5 тыс. пунктов временного размещения