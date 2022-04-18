Скопье, 18 апреля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Уже неделю (с 11 апреля) в Северной Македонии продолжается забастовка преподавателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Педагог

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в министерстве образования 17 апреля предложили педагогам прекратить протест в обмен на увеличение заработной платы на 10%, однако педагоги настаивают на том, что не возобновят занятия, пока заработная плата не будет увеличена на 18,4%.

В профсоюзе работников образования и науки Северной Македонии подчеркнули, что не могут прекратить забастовку из-за устного предложения, но даже и предложенное письменно увеличение заработной платы на 10% их бы не прельстило: «Нам жаль, что школы нужны только для посещения, но не для учебы», — заявили в профсоюзе.