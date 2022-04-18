Москва, 18 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Украинские нацбатальоны не выпускают мирных граждан из городов, не дают им возможности покинуть опасную территорию по гуманитарным коридорам, сообщил 18 апреля журналистам начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отметив, что украинский противник игнорирует какие-либо гуманные принципы, всячески препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов, Мизинцев сказал:

«Боевики националистических батальонов цинично продолжают обстреливать из стрелкового оружия и миномётов гуманитарные коридоры, в том числе заявленные украинской стороной».

Между тем вывоз гражданских лиц из блокированных в ходе спецоперации ВС РФ на Украине населённых пунктов продолжается силами российских военных.

Так, за сутки 17 апреля без участия украинских властей из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР были эвакуированы в Россию 12 066 человек. Среди этих людей 1715 — дети.

С начала спецоперации, отмечает Мизинцев, было эвакуировано 863 676 человек, включая 158 172 ребёнка. Российскую границу пересекли 114 060 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 976.