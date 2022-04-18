Барселона, Испания, , 21:24 — REGNUM Сегодня, 18 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче 32-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет «Кадис». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Барселона» (расстановка 4-3-3): Марк-Андре Тер Штеген – Хорди Альба, Клеман Лангле, Эрик Гарсия, Сержиньо Дест – Гави, Серхио Бускетс, Френки де Йонг – Усман Дембеле, Ферран Торрес, Мемфис Депай.

«Кадис» (расстановка 4-4-2): Херемиас Ледесма – Фали, Альфонсо Эспино, Луис Эрнандес Родригес, Рауль Парра – Йенс Йонссон, Хосе Мари, Сальви, Алекс Фернандес – Рубен Собрино, Лукас.

В последний раз «Барселона» и «Кадис» играли между собой 23 сентября в матче 6-го тура чемпионата Испании. Тот матч завершился со счетом 0:0, а на 65-й минуте красную карточку получил центральный полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг.