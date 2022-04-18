Москва, , 20:55 — REGNUM О том, сколько объектов ВСУ разгромили российские ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине, рассказал 18 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

Отметив, что ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 331-му объекту ВСУ, представитель Минобороны РФ уточнил, что поражены девять пунктов управления украинской армии, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 315 районов сосредоточения войск возле населённых пунктов Попасная и Новомайорское.

Он отметил, что районе населённого пункта Новотошковская российские военные уничтожили до 120 националистов и порядка девяти единиц военной техники, нанеся удар по объектам ВСУ.

Игорь Конашенков «250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники».

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