Москва, 18 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. О том, сколько объектов ВСУ разгромили российские ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине, рассказал 18 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

Отметив, что ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 331-му объекту ВСУ, представитель Минобороны РФ уточнил, что поражены девять пунктов управления украинской армии, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 315 районов сосредоточения войск возле населённых пунктов Попасная и Новомайорское.

Он отметил, что районе населённого пункта Новотошковская российские военные уничтожили до 120 националистов и порядка девяти единиц военной техники, нанеся удар по объектам ВСУ.