За время спецоперации ВС РФ уничтожили 2337 единиц бронетехники ВСУ
Москва, 18 апреля, 2022, 20:55 — ИА Регнум. О том, сколько объектов ВСУ разгромили российские ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине, рассказал 18 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Василий Иванов ИА REGNUM
Ракетный удар
Отметив, что ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 331-му объекту ВСУ, представитель Минобороны РФ уточнил, что поражены девять пунктов управления украинской армии, склад ракетно-артиллерийского вооружения, 315 районов сосредоточения войск возле населённых пунктов Попасная и Новомайорское.
Он отметил, что районе населённого пункта Новотошковская российские военные уничтожили до 120 националистов и порядка девяти единиц военной техники, нанеся удар по объектам ВСУ.
«250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники».