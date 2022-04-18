Москва, 18 апреля 2022, 20:19 — REGNUM Крупный склад ВСУ с иностранным оружием уничтожен 18 апреля в ходе специальной военной операции ВС России на Украине, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Очередной удар по инфраструктуре украинской армии российские ВКС нанесли утром 18 апреля в районе города Львова. Высокоточными ракетами был поражён 124-й объединённый центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ.
Представитель Минобороны добавил, что ВКС РФ также разгромили крупный склад боеприпасов в районе населённого пункта Васильков.
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