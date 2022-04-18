Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Кадеты Екатеринбургского кадетского корпуса вместе с военнослужащими калиновского полка Росгвардии поддержали российскую армию и её действия в Донбассе и на Украине. Об этом сообщает Оренбургское войсковое казачье общество.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Они приняли участие в патриотической акции «Zа Россию». В частности, выстроились с георгиевской лентой в виде латинской буквы Z. Также в ходе акции они передали российским военнослужащим, участвующим на Украине в специальной военной операции, видеопослание со словами «Мы с вами!».

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по помощи ДНР и ЛНР, а также по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.