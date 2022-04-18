Бухарест, 18 апреля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В ряде горных районов Румынии синоптики прогнозируют масштабный сход лавин, из-за чего местные власти объявили повышенный уровень соответствующей опасности. Об этом 18 апреля сообщает «Румынское телевидение».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Лавина

Обильные осадки и таяние снегов могут привести к аварийной ситуации в Бихоре, Вранче, Марамуреше, Фэгэраше и других массивах. Кроме того, существует опасность блокирования десятков населенных пунктов, расположенных в предгорьях.

В этой связи службы спасения и структуры экстренной медицинской помощи приведены в состояние повышенной готовности. Соответствующее предупреждение будет действовать до 21 апреля.