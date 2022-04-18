Бухарест, 18 апреля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. В Румынии от осложнений, вызванных новым штаммом гриппа АН3, скончались два человека. Об этом 18 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, речь идет о 58-летнем мужчине из уезда Тимиш на западе страны и 78-летней женщине из уезда Олт (Юго-запад Румынии).

По словам специалистов, на данный момент опасности эпидемии нет. В то же время представители румынского министерства здравоохранения настоятельно рекомендовали жителям указанных регионов пройти соответствующую вакцинацию.

Напомним, ранее официальный Бухарест заявлял о том, что медицинские структуры страны взяли под полный контроль распространение гриппа в стране.

Борьба с вирусными заболеваниями является одним из основных пунктов программы действующего правительства Румынии.