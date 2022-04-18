Москва, 18 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Координацию в формате ОПЕК+, ближневосточную проблематику и тему Украины обсудили 18 апреля президенты России и Алжира Владимир Путин и Абдельмаджид Теббун, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Обменявшись поздравлениями в связи с 60-летием установления дипотношений между Москвой и Алжиром, участники переговоров констатировали «стабильное поступательное развитие дружественных связей» двух стран.

«Подтверждён настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран – экспортёров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники беседы протранслировали озабоченность по поводу обострения обстановки в зоне арабо-израильского конфликта. Главы стран обратили внимание на то, что нужно интенсифицировать ближневосточное урегулирование.

«Затрагивалась также ситуация вокруг Украины», — сообщили в Кремле.