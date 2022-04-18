Москва, 18 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Российское общество «Знание» открывает сбор заявок на участие в новом просветительском проекте – театральном конкурсе-фестивале «Знание. Театр». Это конкурс театральных произведений для молодежной аудитории. Идея лучшей пьесы будет реализована профессиональной труппой на сцене московского театра, а также рекомендована к постановке в школьных и студенческих театральных студиях по всей стране. Попробовать свои силы могут все желающие: от профессиональных драматургов до авторов-любителей. Подать заявку можно на сайте проекта до 15 мая. Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером проекта выступает театр «Практика».

Театр «Практика» Театр Практика

«Российское общество «Знание» стремится сделать просветительский контент доступным и увлекательным, мы находимся в постоянном поиске новых форматов, востребованных у молодежи. И этот проект именно такой – он позволит привлечь внимание к актуальным темам, вовлечь в просветительскую деятельность каждого, от профессиональных театральных деятелей до школьников и студентов. Мы придумали такой формат, который будет доступен каждому школьнику и позволит с легкостью тиражировать просветительский контент на всей территории России», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль .

Для участия в конкурсе Общества «Знание» необходимо прислать театральную пьесу, ее краткий синопсис или идею будущего произведения через форму заявки на сайте theatre. znanierussia. ru. К рассмотрению принимаются оригинальные, ранее не поставленные на сцене пьесы на русском языке, по пяти тематическим трекам: история, социология и психология, наука, экология, культура и искусство. Также к участию принимаются произведения на темы, актуальные для молодежной аудитории.

«Сегодня Российское общество «Знание» запускает новый проект – «Знание. Театр». Он рассчитан на аудиторию школьников и учащихся вузов. Минпросвещения России поддерживает эту инициативу, мы активно работаем над развитием школьных театров. Еще в ноябре прошлого года в школах по всей стране было 7 тысяч театров, а уже в марте этого года их стало более 12 тысяч. К 2024 году они должны заработать во всех российских школах. Приобщать детей к театральному искусству, вовлекать их в историю драматургии и делиться секретами успешных постановок – чрезвычайно важно, это позволяет нам расширять кругозор юных зрителей и открывать в них новые таланты», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов .

В течение месяца с 15 мая по 15 июня присланные работы будет оценивать экспертный совет, в который войдут известные театральные режиссёры, писатели, художественные руководители, драматурги, театральные и общественные деятели. Среди них: художественный руководитель театра «Практика», профессор, заведующая кафедрой сценической речи и вокала института имени В. И. Немировича-Данченко Марина Брусникина; драматург, лауреат премии «Золотая маска» (2018) и премии Андрея Белого (2019) Дмитрий Данилов; кандидат искусствоведения, театровед, доцент Школы-студии МХАТ Павел Руднев и другие. Главные критерии, по которым жюри будет оценивать работы: актуальность заявленной темы, ориентированность на молодежную аудиторию и просветительская направленность.

По итогам конкурса эксперты выберут победителя, чья пьеса будет поставлена на сцене московского театра с участием известных российских актеров. Режиссером постановки лучшего спектакля проекта «Знание. Театр» выступит лауреат премии «Золотая маска», режиссер театра «Практика», преподаватель школы-студии МХАТ, режиссер Юрий Квятковский.

«Мы создадим поэтапную инструкцию для школьников и студентов, позволяющую поставить пьесу в любой школе или вузе, которые захотят в этом поучаствовать. Определённая часть спектакля будет уникальна для школьной или студенческой команды, работающей над постановкой – за счёт документальных вставок, тематических текстов, собранных в ходе интервью с участниками. Перед устроителями стоит нетривиальная задача – придумать острую, современную форму для спектакля, который было бы интересно реконструировать своими силами. Я, как режиссёр, присоединяюсь к этой задаче», — рассказал режиссер спектакля Юрий Квятковский.

В сентябре состоится премьера спектакля-победителя, которая даст старт театральному фестивалю Российского общества «Знание». В его программу войдут читки лучших пьес проекта, а также тематические лекции, мастер-классы и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на театральных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Российское общество «Знание» разработает онлайн-инструкцию для постановки спектакля в школах и вузах, которую вместе с видеозаписью спектакля распространит в школах и вузах по всей стране. Так, молодые ребята по всей России смогут своими силами поставить спектакль на сценах школьных и студенческих театров в своих городах. Студенческие и школьные театральные коллективы будут приглашены к участию в конкурсе на лучшую постановку. Все желающие принять участие смогут отправить видеозапись своего спектакля на рассмотрение экспертного совета. В декабре 2022 года Российское общество «Знание» назовет пять театральных коллективов, которые станут победителями. Вместе с признанием и славой они получат призы от Российского общества «Знание», путешествие по России в рамках программы «Больше, чем путешествие», предоставленное партнером Российского общества «Знание» – президентской платформой «Россия-страна возможностей», а также поездку в Москву, где посетят экскурсии по главным театральным площадкам столицы и лекции от ведущих театральных деятелей России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание».

21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе. Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: «ВКонтакте», Telegram.