Цхинвал, , 15:58 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 18 апреля представил командованию вооружённых сил (ВС) республики нового министра обороны Владимира Пухаева. Об этом глава республики сообщил в своём телеграм-канале.

Анатолий Бибилов Iron Fidarov

«Владимир Эдуардович — участник отражения грузинской агрессии, удостоен высшей государственной награды Южной Осетии — «Уацамонга». Всю свою жизнь он посвятил службе нашей Родине и много раз доказал верность народу Южной Осетии», — написал Бибилов.

Он отметил, что задачи для югоосетинской армии остаются низменными. В первую очередь важны боевая и физическая подготовка личного состава, а также дисциплина.

Напомним, Бибилов отправил отставку предыдущего военного министра Ибрагима Гассеева в феврале. Это решение он принял после того, как министр стал кандидатом на выборах президента.