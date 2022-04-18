Москва, 18 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Спрос по ряду розничных товаров, на которые фиксировался ажиотаж, пришёл в норму. Об этом 18 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Президент считает верным решение не прибегать к ручному, искусственному регулированию цен на розничных рынках, предоставив право на поиск эффективных решений частному бизнесу. При этом ажиотаж, ранее фиксировавшийся на ряд товаров, сошёл, спрос вернулся в норму, а товарные запасы начали восстанавливаться.

Путин отметил общую стабилизацию в экономике и возвращение к прежним показателям курса рубля.