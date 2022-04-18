Москва, , 15:50 — REGNUM Россия переживает волну инфляции, необходимо помочь населению справиться с ростом цен. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 18 апреля в ходе совещания по социально-экономическим вопросам.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он поручил правительству и Центробанку поддержать граждан, указав на темпы инфляции. Только за последние полтора месяца потребительские цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%. Это очень высокие значения, отметил Путин.

«Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются, розничный спрос пришел в норму.

Читайте также: Товарные запасы в торговых сетях России восстанавливаются – Путин