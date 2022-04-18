Москва, 18 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Решение не использовать ручное регулирование рынка на фоне санкций было правильным. Об этом 18 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, руководство России поступило правильно, отказавшись применять «ручное регулирование рынка».

В целом ситуация в экономике стабилизируется, а рубль возвращается к показателям начала года, отметил глава государства.