Москва, 18 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил выплаты в случае гибели пограничников России на границах с Украиной, а также Донецкой и Луганской Народных Республик.

Kremlin.ru Владимир Путин

Глава государства подписал указ, устанавливающий выплаты в размере 5 млн рублей в случае гибели пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР. Аналогичные выплаты действуют и в отношении участников специальной военной операции России на Украине.