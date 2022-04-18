Токио, 18 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. На переговорах лидеров Швейцарии и Японии достигнута договорённость об усилении антироссийских санкций. Об этом 18 апреля сообщает телеканал NHK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным телеканала, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, также возглавляющие Федеральный департамент иностранных дел страны, провёл переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Встреча прошла в Токио. Стороны договорились усилить антироссийские санкции.

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